Rungis – najveća svjetska tržnica hrane

Rungis, na rubovima Pariza, kultno je mjesto za gurmane. Toliko je veliko da vam je potreban automobil da prođete iz jedne dvorane u drugu. Tamo pariški chefovi kupuju ono što kuhaju.

FXCuisine tj. François-Xavier (FX) koji voli gastronomiju i kuhanje, posjetio je tržnicu u u ranim jutarnjim satima. Rungis je najveća svjetska veletržnica za svježe proizvode. Riba, meso, voće, povrće, sir pa čak i svježe cvijeće prodaje se ovdje svakoga dana u količinama toliko velikim da bi cjelokupna željeznička stanica i izlaz s autoputa trebali biti izgrađeni da joj služe.

Smještena na rubu Pariza – može se vidjeti s Eiffelovog tornja – Rungis služi mnoge pariške restorane. Tržnica ima različite klijente, a samo najsvježiji proizvodi najviše kvalitete mogu se nadati prodaji. To ga čini vrlo atraktivnim mjestom za posjetu putujućih gurmana. No, ne mogu svi posjetiti Rungis. Nema putničkih vlakova ili autobusa, nema podzemne željeznice, a većina taksista ne želi voziti na to mjesto. Potrebna vam je kartica za ulazak. Lokalci nisu previše prijateljski raspoloženi prema autsajderima. I Rungis radi od ponoći do 07 ujutro. Pa kako ga onda posjetiti?

Marché de Rungis

Administracija Rungisa uputila je Xaviera na privatnu Rungis vođenu turu. Dogovorio je sastanak u 05.30 sati. Iz centra Pariza obično je potrebno je dobrih 90 minuta za dolazak do tržnice, ovisno o vozaču. Imao je sreće pa je uspio dogovoriti taksi s vratarom hotela, kojem je trebalo 20-tak minuta do tamo te ga je ostavio kod La Marée gdje započinju ture. A La Marée je taverna tj. gurmanski riblji restoran odmah pokraj Riblje dvorane. Predsjednik Mitterand znao je dolaziti u njega usred noći s vladinim ministrima na natjecanja u jedenju kamenica.

Marché de Rungis

Rungis prodaje oko 9 milijardi eura vrijednu hranu svake godine. Tržnica zauzima 234 hektara. Svi posjeti tržnici počinju u Ribljoj dvorani koja se otvara oko ponoći i zatvara kada se sva riba proda. Do 06 sati većina je prodana, stoga morate doći što ranije. No, prije nego uđete u bilo koju dvoranu s hranom morate se obući u bijelo CSI odijelo i bijelu kapu. U doba njegove posjete nije ostalo previše ribe jer se sve prodalo. Jedan od trikova ribara koji prodaju je da na svoje štandove postave morske pse tako da ih djeca vide kada prolaze i traže majke da kupe ribu. To je navodno stari i prokušani trik trgovanja.

Marché de Rungis

Dvorana za voće i povrće najveća je na svijetu, iako sve što možete vidjeti je ogromna dvorana s kupovima i kupovima povrća. Nema toga što ne možete ovdje kupiti osim ako tražite tonu rajčica. Trgovci iz cijele Europe dolaze kupovati i prodavati voće u Ringis.

Dvorani sira polako pada promet otkada su francuski supermarketi odlučili povećati svoju ponudu. Oni ne kupuju njihov sir u Ringisu i u malim sirarskim trgovinama, boreći se s novom konkurencijom, što se može pripisati izgubljenoj trgovini. Neki od veletrgovaca sirom u Pavillion des Fromages već su se preselili i prodaju druge proizvode.

Marché de Rungis

U Pavillon de la Chasse – Dvorani divljači na prvu ćete ugledati samo mnogo kartonskih kutija. No ono što je interesantno je ono što je u njima – raznobojne ptice i krznene životinje. Mnoge od njih završavaju u pariškim restoranima na kraju tjedna. Tu ima svega – goluba, gusaka, pataka, mnogo ptica pa sve do zečeva i velike divljači. U centru dvorane nalazi se Le Saint-Hubert, restoran nazvan po zaštitniku lovaca, gdje se kupci i prodavači sastaju uz gulaš od divljeg vepra, svi obučeni u svoja CSI bijela odijela.

Marché de Rungis

Najkrvavija dvorana od svih zasigurno je La Triperie (tripice). Ovo je dio koji nije za one slabog želuca jer se svugdje nalaze crijeva, vrećice sa srcima, kartoni s mozgovima, janjeće i svinjske glave. Prema pričama, glave su uvijek hit kod mladih Japanki – kad ih ugledaju uvijek vrište i proizvode zvuke, smiju se, a neke se i onesvijeste. Mesna dvorana je „lakše“ mjesto. Tamo su samo stekovi, fileti i svinjske polovice.

Marché de Rungis

Na kraju ture dolazi se u ogroman supermarket za ugostitelje gdje se prodaju industrijske i polu-industrijske komponente. Neka vrsta tržnice za opremanje. U ovom odjelu pariški vlasnici restorana mogu kupiti unaprijed pripremljene paštete, ukiseljeno povrće i škampe na kile. Ovdje su prave chefovske poslastice. Jedan dio supermarketa mogao bi se nazvati Švicarska tajna pariških izrađivača umaka. Cijeli red ispunjen je s umacima u prahu za svaki poznati umak Escoffiera. Napravljeni u Švicarskoj u Knorru – no ne kupuju baš svi chefovi ovdje.

Marché de Rungis

Tura je završila oko 09 sati s platom kamenica i omletom u restoranu u kojem je i započela. Ukoliko se nađete u Parizu, svakako posjetite tržnicu. Možda nećete platiti ili dobiti istu kvalitetu kao profesionalci ukoliko nešto kupujete, ali izbor i svježina će to nadomjestiti.